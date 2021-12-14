РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали памперсы ожоговому отделению и отделению гнойной хирургии в городской больнице №2, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

В прошедшие выходные братья и сестры сестричества снова навестили пациентов в областном ожоговом отделении и отделении гнойной хирургии в горбольнице №2, которые сестричество окормляет уже 10 лет.

Пациентам были переданы памперсы для взрослых. Традиционно волонтеры раздали по палатам святую воду и взяли записочки для поминовения на литургии в Георгиевском храме.