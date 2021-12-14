РИАМО - 14 дек. Московские власти расширили проект имущественной поддержки семей, которые приняли на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Внесены изменения в порядок проведения пилотного проекта, который реализуется с 2014 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Впервые участниками проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 и более детей являются братьями и сестрами независимо от возраста и наличия инвалидности. Таким образом, шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приемную семью.

На сегодня в городском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 детей этой категории из 59 семей.

Кроме того, вводится возрастное ограничение для участников проекта – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, а еще вырос срок передачи детей в семью – с 60 до 90 дней.

Теперь в срок не позднее 60 календарных дней в семью должны быть приняты не менее 2 детей, а в срок не позднее 90 календарных дней – еще не менее 3 детей.

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