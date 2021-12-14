РИАМО - 14 дек. Столичное правительство дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с Covid-19, средства предназначены для Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Дополнительные средства получены из федерального бюджета. Выделенные деньги направят на оказание медпомощи людям с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с подозрением на заражение.
Увеличение финансирования мероприятий по лечению коронавирусных больных позволит предоставлять им качественную помощь, не снижая объемов плановой и экстренной медпомощи для других пациентов.
С начала пандемии в Москве выявили 1 989 248 случаев инфицирования коронавирусом, скончался 35 471 пациент. Победить болезнь смогли 1 819 020 человек.
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