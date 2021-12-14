РИАМО - 14 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», однако работа идет полным ходом, передает Федеральное агентство агентство новостей.

По словам представителя Кремля, российские власти надеются на положительный результат.

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили. <...> У нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна была предоставляться, у нас разные стандарты и так далее», — сказал Песков.

За прошедшие сутки в России выявили 28 343 случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 10 074 797 случаев заболевания.

Ранее Песков заявлял, что штамм «омикрон» еще недостаточно изучен, поэтому нужно «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Ученые из НИЦ им. Гамалеи уже начали работу по адаптации российской вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон». В случае необходимости массовое производство модифицированной вакцины сможет начаться через 45 дней.

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