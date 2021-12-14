РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Благоустройство территории культурного центра «Дом офицеров» завершили в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Работы по благоустройству территории культурного центра «Дом офицеров», который находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, стр. 30, выполнены в полном объеме. В учреждении работают кружки, спортивные секции, образовательные курсы, располагается совет ветеранов», - сказал Ружицкий.

На прилегающей территории отремонтировали тротуары, проезды, обустроили парковки, пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. По словам Ружицкого, весной планируется высадить деревья и кустарники.

Он добавил, что ранее было отремонтировано здание культурного центра.

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