РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Благоустройство территории культурного центра «Дом офицеров» завершили в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
На прилегающей территории отремонтировали тротуары, проезды, обустроили парковки, пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. По словам Ружицкого, весной планируется высадить деревья и кустарники.
Он добавил, что ранее было отремонтировано здание культурного центра.
Жители Люберец обратились в ЕДС ЖКХ по вопросам благоустройства более 230 раз за неделю>>
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