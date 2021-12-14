РИАМО - 14 дек. С начала пандемии в столичном транспорте контролеры выявили более 700 тыс. нарушителей масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

В прошлом месяце было выявлено 50 тыс. человек в общественном транспорте Москвы, которые не пожелали надеть защитную маску. В сутки контролеры фиксировали в среднем более 1,5 тыс. антимасочников.

«Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса Москвы. Контролеры ежедневно охватывают 100% станций метро и 700 маршрутов наземного транспорта. Кроме того, не прекращается регулярное информирование пассажиров о необходимости надеть маску: голосовые оповещения, плакаты и стикеры размещены во всем транспорте», - заявил Султанов.

По его словам, контролеры вынуждены выписать постановление в том случае, если пассажир игнорирует требования санитарных врачей. Осенью число постановлений выросло.

Больше всего нарушителей было выявлено на станциях метро «Библиотека им. Ленина», «Павелецкая», «Теплый Стан», «Кретьянская застава», «Электрозаводская».

Масочный режим для посещения всех общественных мест начал действовать в мегаполисе в мае 2020 года. Маски нужно надевать в торговых центрах, магазинах, аптеках, такси и во всем общественном транспорте.