РИАМО - 14 дек. С начала пандемии в столичном транспорте контролеры выявили более 700 тыс. нарушителей масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В прошлом месяце было выявлено 50 тыс. человек в общественном транспорте Москвы, которые не пожелали надеть защитную маску. В сутки контролеры фиксировали в среднем более 1,5 тыс. антимасочников.
По его словам, контролеры вынуждены выписать постановление в том случае, если пассажир игнорирует требования санитарных врачей. Осенью число постановлений выросло.
Больше всего нарушителей было выявлено на станциях метро «Библиотека им. Ленина», «Павелецкая», «Теплый Стан», «Кретьянская застава», «Электрозаводская».
Масочный режим для посещения всех общественных мест начал действовать в мегаполисе в мае 2020 года. Маски нужно надевать в торговых центрах, магазинах, аптеках, такси и во всем общественном транспорте.
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