РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. С 6 по 12 декабря сотрудники управляющих компаний вывезли около 500 кубометров снега с дворовых территорий Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 6 по 12 декабря управляющими и подрядными организациями округа ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Было вывезено 490 кубометров снега», - сказал Ружицкий.

За неделю в работах задействовали 116 единиц спецтехники и 1 258 сотрудников.

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