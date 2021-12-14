РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В рамках декады личных приемов жителей Люберец члены партии «Единая Россия» приняли в работу порядка 40 обращений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С 1 по 10 декабря организовали 14 встреч с горожанами. Большая часть обращений адресована депутатам Мособлдумы Лидии Антоновой, Игорю Коханому и Дмитрию Дениско, а также главе муниципалитета Владимиру Ружицкому.

Вопросы связаны с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной поддержкой и работой общественного транспорта.

Декаду личных приемов завершил руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Александр Шлапак.

«Ограничение сквозного проезда автомобилей по дворовой территории и парковки на газонах, возврат на прежнее место остановочного павильона «Карьер» – это наиболее острые из поступивших в ходе приемов просьб. По всем обращениям уже ведется работа», – сказал Шлапак.

Он добавил, что приемы населения в местном отделении партии продолжатся в прежнем режиме – по вторникам и четвергам.