РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 дек. Московский областной суд оставил в силе постановление Королевского городского суда о привлечении к административной ответственности агрегатора «Ситимобил» за передачу заказа невакцинированному от коронавируса водителю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По закону за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Судом было учтено, что это впервые совершенное административное правонарушение. Агрегатор оштрафовали на 50 тыс. рублей. Таким образом, первое административное дело областного Минтранса в отношении агрегатора за передачу заказа невакцинированному водителю поддержано судом.

Постановление Королевского городского суда стало первой судебной практикой в России за привлечение к ответственности сервиса заказа такси за подобное нарушение.

Агрегаторы и диспетчерские службы такси на территории Подмосковья могут передавать заказы только водителям, которые прошли обязательную вакцинацию и имеют QR-код. Водители такси должны были сделать прививки от коронавируса до 15 августа.​