РИАМО - 14 дек. В ходе оперативного совещания с руководящим составом подмосковного правительства и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание местных властей на необходимость обеспечения безопасности детских горок.
Ранее в Королеве госпитализировали 5-летнюю девочку, которая каталась на тюбинге по стихийно организованной горке и ударилась головой о колесо электрички.
Губернатор поблагодарил власти муниципалитета за своевременную реакцию на произошедшее.
«Спасибо, что оперативно отреагировали. Это очень опасная история. Я прошу вас, уважаемые коллеги, обратите внимание. Наша задача - обеспечить комфортное пребывание, в том числе на горках», - сказал Воробьев.
Он также отметил, что безопасными должны быть и горки на детских площадках во дворах.
Кроме того, глава Подмосковья обратил внимание на то, что заливать хоккейные коробки во дворах необходимо по запросу жителей.
«Мы помним, что раньше коробку чистили сами жители с детьми. Либо мы должны чистить по запросу», - заключил Воробьев.
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