РИАМО - 14 дек. В ходе оперативного совещания с руководящим составом подмосковного правительства и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание местных властей на необходимость обеспечения безопасности детских горок.

Ранее в Королеве госпитализировали 5-летнюю девочку, которая каталась на тюбинге по стихийно организованной горке и ударилась головой о колесо электрички.

«Мы там были с прокурором, сейчас огорожено. Мы установили 30 м металлического ограждения на стихийной горке около рельсов», - отметил на совещании глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Губернатор поблагодарил власти муниципалитета за своевременную реакцию на произошедшее.

«Спасибо, что оперативно отреагировали. Это очень опасная история. Я прошу вас, уважаемые коллеги, обратите внимание. Наша задача - обеспечить комфортное пребывание, в том числе на горках», - сказал Воробьев.

Он также отметил, что безопасными должны быть и горки на детских площадках во дворах.

«Наша задача - чтобы детские горки были безопасными. Мы живем в зимней стране, и не нужно возле горки ставить забор. Главы, проверьте, пожалуйста», - сказал Воробьев.

Кроме того, глава Подмосковья обратил внимание на то, что заливать хоккейные коробки во дворах необходимо по запросу жителей.

«Мы помним, что раньше коробку чистили сами жители с детьми. Либо мы должны чистить по запросу», - заключил Воробьев.

Андрей Воробьев: Безопасность граждан должна обеспечиваться во всех уголках Подмосковья>>