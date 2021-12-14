РИАМО – 14 дек. На производственных площадках Магнитогорского металлургического комбината (ММК) МегаФон построит частную LTE-сеть. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий, сообщает пресс-служба телеком-оператора.

Сеть Private LTE обеспечит безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации предприятия, внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), систем позиционирования объектов комбината, сервисов на основе видеоаналитики.

К 2022 году МегаФон развернет сеть на территории площадью более 11 тыс. га. Свыше половины этой территории занимают производственные помещения. Чтобы обеспечить устойчивый сигнал внутри разветвленной группы цехов, будет возведено свыше 20 Indoor-базовых станций. На открытой территории предприятия появятся 6 новых телеком-объектов. Оператор установит современное оборудование, которое в дальнейшем обеспечит бесшовный переход на использование 5G.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний диапазон обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов - комбинат планирует использовать услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы техпроцессов. Верхний диапазон обеспечит самые высокие скорости передачи данных.

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных, нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината. Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации», — сказал главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов.

Он добавил, что сервисы Private LTE планируется применять для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS. Использование этой технологии в данном проекте обеспечит экономию около 50 млн рублей на развертывании дорогой сети Wi-Fi на открытой площадке.

Директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина отметила, что ММК является крупнейшим градообразующим предприятием, многолетним партнером и клиентом оператора. “За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске свыше 100 базовых станций, у компаний есть совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья”, - подчеркнула она.

По словам Талдыкиной, строительство сети Private LTE является новым этапом сотрудничества. Он поможет комбинату в цифровизации самых сложных техпроцессов, повысит безопасность и эффективность производства.

Соглашение между компаниями рассчитано на 5 лет. Оно предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации комбината, улучшение телеком-инфраструктуры в Магнитогорске.