РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, 15 декабря свет отключат в деревне Федурново и квартале Щитниково в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 09:00 до 18:00 для производства работ по регулировке напряжения на комплектных трансформаторных подстанциях 6 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные СМС или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

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