РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. С 6 по 10 декабря в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец жители городского округа обратились более 230 раз по вопросам благоустройства, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 6 по 10 декабря в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 237 обращений по тематике благоустройства. Основная доля – 180 – по уборке территории от снега и наледи. Все обращения отработаны и закрыты в регламентные сроки», – сказал Ружицкий.

Также за неделю по системе «Инцидент» обратились 43 раза, через портал «Добродел» – 80 раз.