РИАМО - 14 дек. В Подмосковье продолжат модернизировать котельные, теплосети и очистные сооружения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большой запрос на модернизацию очистных сооружений. Прошу блок ЖКХ продолжить работу с Минстроем РФ, чтобы и там в партнерстве обеспечить заметные перемены», - сказал Воробьев с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также на этой неделе заключается сразу 4 концессионных соглашения с «Газпром теплоэнерго» по модернизации теплосетей и котельных в Воскресенске, Клину, Солнечногорске и Сергиевом Посаде.

В рамках соглашения, компании передадут в эксплуатацию теплосети этих округов до 2045 года.

Почти 40 млрд руб инвестируют в модернизацию теплосетевого хозяйства 4 округов Подмосковья>>