РИАМО - 14 дек. В Подмосковье продолжат модернизировать котельные, теплосети и очистные сооружения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что также на этой неделе заключается сразу 4 концессионных соглашения с «Газпром теплоэнерго» по модернизации теплосетей и котельных в Воскресенске, Клину, Солнечногорске и Сергиевом Посаде.
В рамках соглашения, компании передадут в эксплуатацию теплосети этих округов до 2045 года.
Почти 40 млрд руб инвестируют в модернизацию теплосетевого хозяйства 4 округов Подмосковья>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии