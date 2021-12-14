РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Жителям Подольска напомнили, что сертификат с QR-кодом должен появиться в личном кабинете на портале госуслуг в течение 3 суток после вакцинации или подтверждения выздоровления, если это не произошло, нужно предпринять ряд действий, первый раз выдадут временный сертификат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сначала нужно проверить данные в личном кабинете. Сверить данные паспорта, номер СНИЛС и дату рождения. Убедиться, что учетная запись подтверждена. В личном кабинете (https://clck.ru/ZA6pT) под ФИО должна быть надпись «Подтвержденная учетная запись». Если запись подтверждена и данные верны, нужно описать ситуацию в специальной форме на портале (https://clck.ru/ZA6ry). В этом случае выдадут временный сертификат с QR-кодом.

Временный сертификат появляется только при подаче жалобы по подкатегории «QR-код и сертификат вакцинированного». После регистрации жалобы заявителю оформляется временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа на жалобу. Получить временный сертификат можно только один раз, при следующем обращении его не выдадут.

Служба поддержки «Госуслуг» не поможет в решении этого вопроса, данные о сертификатах передают медицинская организация и Минздрав. Портал ее только отображает.

Также нужно обратиться в медорганизацию, где делали прививку или лечились от Covid-19. Уточнить, какие сведения они внесли в систему, и внимательно проверить все данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, полис ОМС, паспорт. Если в медицинской организации нашли ошибку или стоит статус «Учетная запись не найдена», нужно попросить сотрудников исправить сведения и внести их в регистр заново. Обновленные данные поступят на «Госуслуги».

Жители Подольска также могут обратиться по этому вопросу в чат по вопросам вакцинации в Telegram.

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