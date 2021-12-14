РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. Спиленную в Щелкове главную новогоднюю елку России, которую установят в Кремле, выбрали среди 37 претендентов, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В деревне Новопареево в городском округе Щелково во вторник спилили главную новогоднюю елку России. Ее установят на Соборной площади Московского Кремля.

«Процесс выбора ели мы начинаем еще с лета. В этом году главную елку выбирали среди 37 претендентов из 19 лесничеств. Выбирали по ряду параметров и по всем победителем стала щелковская елочка», - сказала Казимир.

Высота выбранной ели составляет 28 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Возраст дерева - 90 лет.

16 декабря елку отправят на установку в Кремль.