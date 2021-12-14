РИАМО - 14 дек. Коммунальные службы, главы муниципалитетов и профильные ведомства должны мобилизоваться при проведении снегоуборочных работ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нашу работу замечают. Вместе с тем нужна мобилизация и включенность глав территорий в этот процесс», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что профильные ведомства с раннего утра мониторят снегоуборочные работы, особое внимание нужно уделять красным зонам.

Ранее сообщалось, что в первую очередь от снега в регионе очищают основные дороги общественного пользования, где ходит общественный транспорт.