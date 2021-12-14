РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Вокалисты из городского округа Котельники получили звание лауреата первой степени на Открытом многожанровом фестивале-конкурсе «Зимние узоры», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проводили в рамках международного арт-проекта «Культурное наследие» на базе Дома культуры «Победа» в поселке Удельная Раменского городского округа.
Лауреатами первой степени из ансамбля эстрадного пения «Серпантин» стали Екатерина Решетникова, Вероника Гаспарян, Полина Гусева, Дарья Фролова, Анастасия Дмитриева и Милена Маргарян. Валерия Коровина получила Гран-при.
Из вокального ансамбля «Веснушки» лауреатом первой степени стала Арина Сопова.
7 лауреатов из балетной студии Котельников определили на конкурсе культур и искусств>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии