РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Вокалисты из городского округа Котельники получили звание лауреата первой степени на Открытом многожанровом фестивале-конкурсе «Зимние узоры», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводили в рамках международного арт-проекта «Культурное наследие» на базе Дома культуры «Победа» в поселке Удельная Раменского городского округа.

Лауреатами первой степени из ансамбля эстрадного пения «Серпантин» стали Екатерина Решетникова, Вероника Гаспарян, Полина Гусева, Дарья Фролова, Анастасия Дмитриева и Милена Маргарян. Валерия Коровина получила Гран-при.

Из вокального ансамбля «Веснушки» лауреатом первой степени стала Арина Сопова.

7 лауреатов из балетной студии Котельников определили на конкурсе культур и искусств>>