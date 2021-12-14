РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В Домодедове за сутки выявили 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 495 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1 945 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 616 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 206 человек. Выздоровели и выписались 550 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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