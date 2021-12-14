РИАМО - 14 дек. После прошедшего обильного снегопада в Московской области самые высокие сугробы – 31 см – наблюдаются в Павловском Посаде, сообщается на сайте «Метеоновости».

В городском округе Истра высота сугробов увеличилась до 27 см, в Можайском округе и столичном Внукове – до 25 см. В Волоколамске и Коломне снежный покров составляет порядка 22 см, в Серпухове – 19 см.

Мощный снегопад начался в Московском регионе 13 декабря. Снег шел всю ночь.

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы. Снег убирают с дорог, дворов и других общественных пространств региона.