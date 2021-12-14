РИАМО - 14 дек. В Подмосковье в первую очередь очищают от снега дороги и тротуары, заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он уточнил, что действующий алгоритм работы регулярно прорабатывают с главами муниципалитетов.

«Первое, что очищается - это основные дороги общественного пользования, где ходит общественный транспорт. Вторая очередь - все остальные дороги, которые необходимы, чтобы обеспечить проезд между населенными пунктами. В третью очередь обеспечиваются дороги внутри населенных пунктов», - сказал Тресков на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также убирают тротуары, необходимые, чтобы дойти до остановки, переходов, магазинов, мест общего пользования, социальных, медицинских и учебных учреждений.

Затем от снега убирают все остальные территории, связанные с игровыми зонами.

Плановый срок уборки снега в Подмосковье можно узнать на портале «Добродел»>>