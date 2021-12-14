РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Жители Люберец 15 декабря смогут задать вопросы об организации мероприятий в учреждениях образования и безопасности детей в зимний период первому заместителю главы администрации городского округа Ирине Назарьевой на онлайн-встрече, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 15 декабря в 17:30 проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам организации и проведения мероприятий в учреждениях образования и безопасности детей в зимний период», - сказала Назарьева.

Отправить вопросы можно заранее на адрес электронной почты: lbrc_komitet@mosreg.ru, также можно озвучить их по телефону: 8(495)554-40-13.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код доступа: 1234.

Найти ссылку можно на официальном сайте www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.