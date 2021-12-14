РИАМО - 14 дек. Жители Подмосковья чаще всего за прошлую неделю обращались в соцсетях по поводу уборки дорог и дворов, а также работы транспорта, заявила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошлую неделю у нас рост сообщений жителей в соцсетях на 53%. Самый большой рост по дорогам и транспорту, а также по образованию», - сказала Звягина на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что также в топ вернулись вопросы по энергетике.

«Зимой в соцсетях традиционно много жалоб на уборку снега и наледи во дворах и общественных территориях. За прошлую неделю подступило более 3,5 тыс. таких обращений. <...> Все обращения оперативно отрабатываются», - заключила Звягина.

Госадмтехнадзор Подмосковья решил около 3 тыс вопросов жителей из соцсетей>>