РИАМО - 14 дек. Жители Подмосковья чаще всего за прошлую неделю обращались в соцсетях по поводу уборки дорог и дворов, а также работы транспорта, заявила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Она отметила, что также в топ вернулись вопросы по энергетике.
«Зимой в соцсетях традиционно много жалоб на уборку снега и наледи во дворах и общественных территориях. За прошлую неделю подступило более 3,5 тыс. таких обращений. <...> Все обращения оперативно отрабатываются», - заключила Звягина.
Госадмтехнадзор Подмосковья решил около 3 тыс вопросов жителей из соцсетей>>
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