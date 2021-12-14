РИАМО - 14 дек. Развитие сети Московских центральных диаметров остается приоритетной задачей для подмосковных властей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня около 0,5 млн человек каждый день пользуются МЦД. По сути, это наземное метро. Запрос на него очень большой - удобное сообщение, удобный транспорт. И это остается нашим приоритетом», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, в Подмосковье сформировался большой запрос на создание новых веток МЦД.

«Конечно, большой запрос на следующие ветки МЦД. Это 2023 год. От Железнодорожного будет МЦД до Наро-Фоминска через Москву. Еще одна линия пройдет от Зеленограда, Химок до Раменского», - уточнил Воробьев.

Движение на МЦД-1 от Одинцова до Лобни и на МЦД-2 от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября 2019 года. На двух диаметрах расположены 60 станций, с 21 станции пассажиры могут пересесть на столичное метро и Московское центральное кольцо.