РИАМО - 14 дек. Строители не должны допускать халтуры при ремонте подъездов в многоквартирных домах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы знаем, что сделать плохо подъезд и хорошо стоит одних и тех же денег. Я бы с хотел посмотреть эти плохие подъезды. Давайте в причинах разберемся. Это халтура», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что власти не должны допускать плохого выполнения ремонта в подъездах, а также нужно отказываться от сотрудничества с нерадивыми подрядчиками.

«Это чувствительная тема», - заключил Воробьев.

В Московской области насчитывается свыше 147 тыс. подъездов, 94 тыс. из них уже отремонтировали по губернаторской программе «Мой подъезд» (по состоянию на ноябрь). Программа началась в регионе в 2016 году.