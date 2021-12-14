РИАМО - 14 дек. Таганский районный суд Москвы прекратил производство по 91 административному материалу, возбужденному в отношении певца Филиппа Киркорова за уклонение от отплаты дорожных штрафов, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Производство по протоколам решено прекратить в связи с отсутствием событий административных нарушений.

Ранее сообщалось, что суд в Москве рассмотрит 90 протоколов о неуплате дорожных штрафов в отношении Киркорова.

После появления информации о суде, адвокат певца заявил, что Киркоров не имеет неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а новости о имеющейся задолженности вызвали у него удивление.