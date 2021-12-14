РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Семь лауреатов I степени определили среди воспитанников балетной студии «Фуэте» Котельников на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе национальных культур и искусств «Карусель Земля»-«Град мастеров – Павловский Посад 2021», сообщает пресс-служба администрации города Котельники.

Мероприятие проводили при информационной поддержке министерства культуры Московской области.

Лауреатами I степени стали Самира Сайфуллина, Андрей Грачев, Ева Зосимова, Варвара Алексеева, Стефания Гольцева-Федорычева, София Эритрео.

Также некоторых участников рекомендовали к поступлению в хореографическое училище.

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