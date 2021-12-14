РИАМО - 14 дек. В столице к правоохранителям обратился 35-летний гражданин, который сообщил о краже оргтехники из офиса. Сумма ущерба составила 230 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Неизвестный с 10 по 13 декабря имел свободный доступ в помещения офиса в Центросоюзном переулке. В этот период злоумышленник тайно похитил 6 мониторов для компьютера, 2 ноутбука, системный блок и портативное зарядное устройство.

В сумме организация понесла ущерб в размере 203 тыс. рублей. Сейчас проводится проверка в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ.