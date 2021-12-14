РИАМО - 14 дек. В Подмосковье снизилось число поломок рейсовых автобусов и расписание стало соблюдаться четче. Также уменьшилось число жалоб на общественный транспорт, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы добились того, что снизили количество поломок в день на 160 – это минус 26% и также сократили количество жалоб на 37%», - сказала Кротова на оперативном совещании губернатора с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что в 2021 году удалось увеличить процент соблюдения расписания рейсовыми автобусами на 85%.​

В ноябре пассажиры совершили более 31,4 млн поездок на автобусах «Мострансавто». Из них 13,9 млн были оплачены с помощью соцкарт.