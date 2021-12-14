РИАМО - 14 дек. По губернаторской программе «голубое топливо» планируют провести в дома 80 тыс. жителей Подмосковья, которые не попали в программу социальной газификации, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин.

Как уточняется в презентации, это более 30 тыс. домовладений.

«По губернаторской программе совместно с «Газпромом» будут подключены к газу 86 тыс. граждан до 2030 года», - сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что к программе приступят после реализации программы социальной газификации. Также будет проработан вопрос газификации, оставшиеся 37 тыс. домовладений в малочисленных населенных пунктах, где проживают около 100 тыс. человек.

«Это очень интересная задача. Но мы понимаем, что ни одного человека мы не оставим в стороне», - заключил Хромушин.

В рамках президентской программы в Подмосковье подключили к голубому топливу уже более 12 тыс. домовладений. Программа соцгазификации завершится в конце следующего года, по ее итогам тепло и уют придут в дома 300 тыс. жителей региона.