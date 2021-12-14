РИАМО - 14 дек. Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2021. Первую позицию столица занимает 16 лет подряд за счет постоянного совершенствования закупочных процессов, просветительской работы с поставщиками, а также поддержки малого бизнеса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одним из факторов, который обеспечивает повышение конкуренции, прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств, является использование единых стандартов.

«За 5 лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в 6 раз, а сумма контрактов выросла в 5 раз и достигла 520 млрд рублей в 2021 году. Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10% бюджетных средств. До конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76%», — сказал Ефимов.

Кроме оптимизации документации, Москва ведет большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках.

«До 2010 года в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании, сегодня же в них принимают участие как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса», — отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.