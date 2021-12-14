РИАМО - 14 дек. В ОМВД России по Мещанскому району Москвы поступило заявление от потерпевшего о краже его мобильного телефона в одном из столичных торговых центров, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД России.

Неизвестный 12 декабря похитил дорогостоящий мобильный телефон у 43-летнего гражданина. Инцидент произошел в торговом центре на Театральном проезде. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.