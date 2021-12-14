РИАМО - 14 дек. В Подмосковье программу социальной газификации реализуют с опережением графика, на данный момент план выполнен на 86%, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Президент РФ Владимир Путин поставил серьезную задачу - до конца 2022 года подключить к газу все домовладения в газифицированных населенных пунктах. В Подмосковье сформировали крупнейшую для страны программу, куда вошли 2900 населенных пунктов, 115 тысяч домовладений, 297 тысяч жителей. В этом году планируется догазифицировать 1113 населенных пунктов, уточнил Евгений Хромушин.

«Мы сегодня идем с достаточно серьезным опережением. При плане в 50 (населенных пунктов на конец сентября - ред.) мы газифицировали 273. И возможность подключиться к газу получили 10 тысяч человек. На сегодня мы уже закончили догазификацию 956 населенных пунктов, это 86% от годовой программы. Мы уже видим, что никаких рисков по ее невыполнению нет», - сказал Хромушин.

Он отметил, что подключились к газу 12 тысяч домовладений.

«Мы создали 675 точек приема, это 8 стационарных офисов, 12 мобильных. Доступны региональный портал госуслуг, сайт «Мособлгаза». К нам сегодня обратилось 90 тысяч человек», - уточнил Хромушин.

По его словам, вне программы оказались 35 тысяч человек, им газ проведут по программе губернатора до 2030 года.

«Сегодня в работе находится почти 55 тысяч заявок», - заключил Хромушин.