РИАМО - 14 дек. Концессионное соглашение по строительству дублера Егорьевского шоссе на территории Подмосковья будет реализовано с 2023 по 2026 годы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе подписываем концессионное соглашение по строительству дублера Егорьевского шоссе. <…> Концессионное соглашение, которое будет реализовано с 2023 по 2026 год, радикально разгрузит его», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что на сегодняшний день Егорьевское шоссе безнадежно устарело. После реализации концессионного соглашения появится современная трасса. Жители Раменского и Люберец, а их около 1 млн человек, также почувствуют изменения. Кроме того, для перевозки грузов появится удобный въезд и съезд на ЦКАД.

«Большой запрос на переезды, переходы. Причем переходы уже другого уровня, со всем необходимым оборудованием для доступной среды, лифты. Все это имеет принципиальное значение», - отметил губернатор.

В частности, в Люберцах дублер Егорьевского шоссе планируется сделать в 4 полосы.

Более 3 тыс человек поучаствовали в опросе про выделенные полосы на дорогах Подмосковья>>