РИАМО - 14 дек. Информирование граждан о программе социальной газификации нужно усилить, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего в 2022 году планируют догазифицировать 1,7 тыс. населенных пунктов и 75 тыс. домовладений, это коснется 221 тыс. человек, уточняется в презентации.

«Хочу сказать, что информации о социальной газификации недостаточно. Точнее она есть, но нужно искать и другие способы ее доведения», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что важно продолжать информирование и активно работать на местах.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Более 20 частных газопроводов в Подмосковье вошли в программу соцгазификации>>