РИАМО - 14 дек. В Подмосковье после Covid-19 выздоровели еще 1315 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 550 618 человек, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Московской области выявили 1945 случаев коронавируса, скончались 52 человека с Covid-19. С начала пандемии в регионе выявили 616 455 случаев Covid-19, скончались 11 206 человек с инфекцией.

Жителям Московской области старше 60 лет отправили письма о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Подмосковье вакцинировались от коронавируса 947 тыс. жителей старше 60 лет.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации, которые работают в популярных общественных местах.