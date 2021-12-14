РИАМО - 14 дек. Спасатели смогли ликвидировать открытое горение в нежилом здании в городском округе Клин, там располагается предприятие по обработке дерева, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Информация о возникшем пожаре поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:13 во вторник. Возгорание произошло по адресу: г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 2.

Прибывшие на место происшествия спасатели в 10:02 смогли локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. В 12:02 было ликвидировано открытое горение.

К тушению пожара привлечены 17 единиц техники и 55 человек.