РИАМО - 14 дек. В программу социальной газификации в Подмосковье вошли более 20 частных газопроводов, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Большая проблема была в начале года - это частные газопроводы. Главы (горокругов – ред.) очень активно включились в работу. И 23 частных газопровода мы включили в программу соцгазификации», - заявил Хромушин на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что активность проявили Домодедово, Истра, Дмитровский, Одинцово, Лосино-Петровский городские округа.

«Очень хочу поблагодарить прокуратуру, благодаря вышедшим изменениям в закон. Прокуратура очень активно включилась», - заключил Хромушин.

По его словам, по программе 2022 года стоит задача подключения к 665 частным газопроводам.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.