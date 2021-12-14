РИАМО - 14 дек. Во время новогодних мероприятий на территории Подмосковья необходимо уделить максимальное внимание безопасности граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также все должны сопровождаться с точки зрения безопасности. <…> Прошу это держать на контроле и максимально уделять внимание этому вопросу», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что меры по безопасности граждан необходимо принимать своевременно и грамотно.

В Подмосковье к Новому году пройдут тематические ярмарки. Также в регионе состоятся III Международный фестиваль «Рождественская звезда», фестиваль «Мастерская Рождества», будут открыты выставки и пройдут новогодние мастер-классы.

Места проведения новогодних ярмарок в Подмосковье можно посмотреть на онлайн‑карте>>