РИАМО - 14 дек. Во время новогодних мероприятий на территории Подмосковья необходимо уделить максимальное внимание безопасности граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что меры по безопасности граждан необходимо принимать своевременно и грамотно.
В Подмосковье к Новому году пройдут тематические ярмарки. Также в регионе состоятся III Международный фестиваль «Рождественская звезда», фестиваль «Мастерская Рождества», будут открыты выставки и пройдут новогодние мастер-классы.
Места проведения новогодних ярмарок в Подмосковье можно посмотреть на онлайн‑карте>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии