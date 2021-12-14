РИАМО - 14 дек. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что среди 16 россиян, у которых выявили новый штамм коронавируса «омикрон», — 11 вакцинированных, сообщает Nation News.

Те, кто заразился новым штаммом инфекции, ранее побывали ЮАР, Намибии, Танзании. Их состояние контролируют врачи.

«Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек), или перенесли заболевание (таких 7 человек), то есть один человек вакцинирован и переболел», — подчеркнула Попова.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был впервые обнаружен в Южной Африке.

Ранее врач перечислила симптомы нового штамма Covid-19. Среди них — температура тела выше 38 градусов, головная боль и сильная усталость, а также утомление.