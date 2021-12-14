РИАМО - 14 дек. В Московской области вместо закрытых мусорных полигонов ТКО поступает на комплексы по переработке. Среди отходов, которые поступают туда, нередко находятся и ценные вещи, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке твердых коммунальных отходов, в том числе 10 современных предприятий по переработке отходов, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Среди редких предметов, которые были найдены на КПО, - антикварные настенные часы Gustav Becker, которые обнаружились в сентябре на Каширском комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест». Швейцарская фирма, изготовившая часы, была основана в XIX веке, изделия этого бренда выходят партиями не более 200 экземпляров.

Также в коллекции уже есть африканский барабан Джамбе, гармонь, баян и бубен. Музыкальные инструменты сложно переработать из-за неоднородного состава.

На комплексе «РТ-Инвест» в Сергиевом Посаде был найден портативный катушечный магнитофон «Романтик-3». Устройство начали выпускать на Горьковском заводе им. Г. И. Петровского в 1969 году. В СССР стоимость магнитофона составляла 195 рублей. На Можайском комплексе была найдена советская кинокамера «Кварц-5». Такие изделия выпускали в Красногорске в 1960-1980 годах, всего было создано 56 365 штук.

На сортировке также находили поднос с авторской подписью художницы по жостовской росписи, вазочку из Индии, книгу «Здоровье женщины», выпущенную в 1965 году, и многое другое.