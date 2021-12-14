РИАМО - 14 дек. В ноябре прошлого года стартовал проект Центральной пригородной пассажирской компании «Железная дорога — детям», в котором успели поучаствовать 1,7 тыс. детей из 43 школ и детских садов Московской области и соседних регионов, сообщили РИАМО в компании.

Сейчас участниками программы являются города Московской области: Краснозаводск, Орехово-Зуево, Домодедово, Яхрома, Видное, Волоколамск, Чехов, Раменское, Коломна, Сергиев Посад, Дедовск, Лобня, а также пос. Андреевское, пос. Городищи и Александров (Владимирская область) и Ясногорск (Тульская область).

«Участники проекта — ребята из подготовительных групп детских садов и школьники с 1 по 8 классы. Мы рассказываем им о железной дороге, о том, какие бывают поезда, о пригородных перевозках. Отдельные сегменты посвящены знаниям о профессиях на железной дороге и тематике профориентации, вопросам безопасности», - рассказал организатор занятий, инженер по обучению учебного центра Центральной пригородной пассажирской компании Алексей Штатов.

В учебных классах дети не только слушают лекторов, но и смотрят интерактивные презентации и мультфильмы. В спортивных залах проходят увлекательные эстафеты на железнодорожную тематику. В конце занятия представители компании вручают всем участникам памятные раскраски и пазлы с изображением мультипликационных поездов.

Присоединиться к проекту «Железная дорога — детям» можно, прислав заявку на электронный адрес Центральной пригородной пассажирской компании info@central-ppk.ru.