РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Участники хора русской песни «Белая Дача» им. В.А. Прокошиной из Котельников на Московском областном фестивале конкурсе «Песня – звонкое чудо России» выступили с двумя композициями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вокалисты исполнили песни Ростовской области «Лети пташка, канарейка» и Нижегородской области «Любил парень девушку».

Мероприятие проходило в Балашихе при поддержке министерства культуры Московской области. В конкурсе участвовали 48 коллективов из разных городов Подмосковья. Коллективы оценивали заслуженный работник культуры РФ Эмма Крюкова и заслуженный артист России Петр Сорокин.