РИАМО - 14 дек. Жителям Московской области старше 60 лет отправили письма о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60 плюс. Все письма эти ушли», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Подмосковье вакцинировались от коронавируса 947 тыс. жителей старше 60 лет. Это 57% от общего числа населения.

«Нужно дальше вакцинироваться», - подчеркнул губернатор.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации, которые работают в популярных общественных местах.

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