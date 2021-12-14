РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Почта Деда Мороза и анимация для детей будут работать на фермерском рынке у гипермаркета «Глобус» в Подольске с 17 по 19 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Рынок смогут посетить все желающие с 10:00 до 18:00. Свою продукцию в эти дни представят 30 лучших фермерских хозяйств и ремесленников Подмосковья и других регионов, среди которых экоферма «Ройгас», экоферма Дмитрия Колистратова, «Аннушкина ферма», «Золотая Адыгея» и другие.

Посетителей ждет насыщенная новогодняя развлекательная программа, в которой примут участие лучшие творческие коллективы учреждений культуры Подольска. Также будет работать анимация для детей, почта Деда Мороза, активисты проведут викторину. С 12:00 до 15:00 гостей будут ждать призы и подарки.