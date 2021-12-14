РИАМО - 14 дек. В Московской области по федеральной программе «Земский учитель» в 2022 году планируют привлечь еще 30 педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, за время существования данной программы в Московской области уже привлекли 71 педагога.

«Все учителя-участники программы получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Благодаря программе мы компенсируем нехватку специалистов в сельских школах, что поднимет образование на качественно новый уровень», – добавила Каклюгина.

Подробные условия участия в программе можно найти на сайте Минобразования региона в разделе «Деятельность//Мероприятия //Земский учитель».

Кроме того, в Московской области действуют несколько программ поддержки для педагогов: «Социальная ипотека», подъемные для начинающих учителей после вуза, региональные надбавки к зарплате.