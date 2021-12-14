РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. В спортивном комплексе микрорайона Белая Дача Котельников состоялся 14-й ежегодный турнир по футболу памяти В. А. Слободчикова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмены команды «Котельники» выиграли турнир. Второе место получила команда «Строитель» микрорайона Силикат, третье – «Белая Дача» микрорайона Белая Дача. Всего участвовали 4 команды. Также отметили лучших вратаря, защитника, бомбардира и игрока.

Помимо этого, футбольная команда «Котельники» заняла 3-е место на чемпионате Московской области по футболу Лиги «В» сезона 2021 года.