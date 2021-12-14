РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 23 423 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 616 455 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 11 206 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 550 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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