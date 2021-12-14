РИАМО - 14 дек. В России создали специальную тест-систему для выявления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», сейчас она тестируется в ЮАР, сообщает Nation News.

О создании тест-системы рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня систему по выявлению «омикрона» уже можно тестировать в России, недавно новый штамм был выявлен у 16 граждан РФ, вернувшихся из ЮАР.

Штамм «омикрон» был обнаружен в конце ноября в Южной Африке и за несколько дней распространился по всему миру. Сейчас в России всех возвращающихся из ЮАР и ближайших к республике государств в обязательном порядке проверяют с помощью экспресс-тестирования и помещают в обсерваторы.

Недавно в Великобритании зафиксировали первый случай смерти пациента, заразившегося «омикроном». На сегодняшний день новый штамм уже зафиксирован в 63 странах мира.