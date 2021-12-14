РИАМО - 14 дек. Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья – главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов станет советником губернатора Московской области в ранге министра, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов объявил о кадровых перестановках в правительстве области в сфере благоустройства.

«Наша цель — сделать так, чтобы мы обеспечили прорыв в территориях. <…> Олег Валерьевич (Баженов – ред.) будет моим советником в ранге министра. Олег Валерьевич, прошу Вас эту работу так же добросовестно, как вы это делали до этого, проводить», — сказал Воробьев.

Он добавил, что программа благоустройства является крупной.

«Аипова Светлана будет отвечать у нас теперь за все, что касается благоустройства дворов», — отметил Воробьев.

Он также рассказал о дальнейшей работе министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

«Хайкин Михаил Владимирович у нас продолжит заниматься, только более активно и более результативно, благоустройством. Это касается парков в лесах, общественной территории. Все это очень большая заметная программа, которую мы реализуем», — подчеркнул губернатор.